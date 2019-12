Orca salta no mar em Hokkaido, no Japão 01/07/2019 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

MESSINA, Itália (Reuters) - Três orcas foram flagradas no mar que separa a bota da Itália da ilha mediterrânea da Sicília, na primeira aparição do tipo na região.

Biólogos marinhos acreditam que elas são o mesmo grupo que partiu inicialmente da Islândia e foi avistado no litoral noroeste da Itália no início deste mês.

Simone Vartuli, um pescador de 25 anos, viu as barbatanas das orcas emergirem da água na sexta-feira e gravou um vídeo dos animais nadando ao lado de seu barco.

"Fui para a frente até quase as tocarmos... vê-las aqui no Estreito de Messina foi a melhor coisa da minha vida", disse ele à Reuters TV nesta segunda-feira.

Gianmarco Arena, que estava com Vartuli quando os grandes mamíferos foram vistos, disse que se sentiu "muito assustado no começo. Aquele animal tem o dobro do tamanho do meu barco".

Cinco orcas chegaram ao porto de Gênova, no norte italiano, no início de dezembro, e biólogos marinhos logo as identificaram como procedentes da Islândia -- a mais de 5.200 quilômetros de distância.

"Este é o primeiro registro existente de orcas migrando entre a Islândia e a Itália na história da pesquisa de orcas e, acreditamos, a mais de 5.200 quilômetros é uma das rotas migratórias mais longas já registradas até hoje no mundo", disse a associação Guardiões de Orcas da Islândia.

Originalmente o cardume incluía um filhote que se acredita que tinha cerca de 1 ano e que morreu nos mares da costa de Gênova. Um vídeo divulgado pela Guarda Costeira mostrou a mãe tentando carregar o filhote morto e abandonando o corpo depois de vários dias.

(Por Antonio Parrinello e Angelo Amante)

