BRUXELAS (Reuters) - A Otan suspendeu uma missão de treinamento no Iraque após o morte do comandante da Guarda Revolucionária Iraniana Qassem Soleimani por um ataque aéreo dos EUA no aeroporto de Bagdá, disse um porta-voz da aliança neste sábado.

"A segurança de nosso pessoal no Iraque é fundamental", disse o porta-voz interino da Otan, Dylan White. "Continuamos a tomar todas as precauções necessárias. A missão da Otan continua, mas as atividades de treinamento estão temporariamente suspensas."

(Reportagem de John Chalmers)

