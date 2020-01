BRUXELAS/PARIS (Reuters) - A Otan está retirando alguns de seus treinadores do Iraque, disse uma autoridade da entidade nesta terça-feira, diante de temores de um conflito regional após um ataque de drone dos EUA contra o principal comandante militar do Irã na semana passada.

"Estamos tomando todas as precauções necessárias para proteger nosso pessoal. Isso inclui o reposicionamento temporário de algumas pessoas em locais diferentes, dentro e fora do Iraque", disse uma autoridade da Otan à Reuters.

A missão da Otan no Iraque --composta por centenas de treinadores, conselheiros e funcionários de apoio tanto de países membros como não membros da Otan-- inclui militares e civis.

A França, por outro lado, não tem planos de reduzir o número de militares do Iraque, informou uma fonte do governo francês nesta terça-feira.

A ministra da Defesa, Florence Parly, disse no Twitter que, diante dos eventos em Bagdá, a França já havia reforçado a segurança de seus 160 soldados no Iraque. Ela reiterou que a prioridade de Paris é a luta contra os militantes do Estado Islâmico, que estão voltando surgir na área.

(Por Robin Emmott e Tangi Salaun)

