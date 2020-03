Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, se dirige a reunião para negociação de pacote de auxílio ao enfrentamento do coronavírus no Senado dos EUA, Washington 23/03/2020 REUTERS/Joshua Roberts

Por David Morgan e Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - Um pacote de estímulo econômico ao coronavírus de longo alcance não avançou no Senado dos Estados Unidos nesta segunda-feira, quando os democratas disseram que o programa traz muito pouco dinheiro para Estados e hospitais e não prevê restrições suficientes em um fundo para ajudar grandes empresas.

A votação, que contabilizou 49 votos a favor e 46 contra, deixou a medida de 2 trilhões de dólares aquém dos 60 votos necessários para avançar, conforme a Câmara permaneceu em impasse pelo segundo dia. Apenas um democrata, Doug Jones, do Alabama, votou com os republicanos para avançar no projeto.

O Congresso já tinha aprovado uma legislação para atenuar as perdas econômicas da pandemia, que já matou pelo menos 506 pessoas nos Estados Unidos e deixou mais de 43 mil doentes, levando os governadores a ordenarem que quase um terço da população do país fique em casa, ameaçando deixar milhões fora do trabalho.

Os ânimos se desgastaram quando os republicanos acusaram os democratas de obstrução durante uma emergência nacional.

"O país está queimando e o seu lado quer jogar jogos políticos", disse o senador republicano John Thune, que acusou furiosamente os democratas de "desperdiçarem tempo".

Os democratas afirmaram que estavam perto de um acordo com os republicanos, com o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, dizendo que uma versão modificada poderia ser aprovada nesta segunda-feira. Mas eles insistiram que era necessário incluir mais provisões de supervisão para um fundo de 500 bilhões de dólares para grandes empresas.

"Respire fundo. Vamos aprovar essa lei", disse o senador democrata Dick Durbin.

'NEGOCIAÇÃO HIPER PROFUNDA'

Após a votação, o secretário do Tesouro do país, Steven Mnuchin, o principal representante do governo Trump nas tratativas da legislação do coronavírus, entrou e saiu do escritório de Schumer.

"Seus colegas estão negociando hiper profundamente com Mnuchin, o que é um bom sinal", disse o senador democrata Chris Coons.

Na semana passada, o governo do presidente Donald Trump promoveu um grande impulso a ações para atenuar a queda do mercado causada pela pandemia, depois que o próprio Trump passou várias semanas descartando os riscos do vírus.

A medida do Senado inclui ajuda financeira para americanos comuns, pequenas empresas e indústrias afetadas, incluindo companhias aéreas.

Os republicanos disseram que os democratas estavam tentando acrescentar disposições não relacionadas, como créditos tributários ampliados para energia eólica e solar e maior alavancagem para sindicatos.

Os democratas disseram que os republicanos também estão tentando adicionar disposições que excluem os grupos sem fins lucrativos de receber ajuda para pequenas empresas e estendem um programa de educação sobre abstinência sexual, que deve expirar em maio.

