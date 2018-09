O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

28 de Setembro de 2018

Mulher ergue bandeira palestina em meio a protesto na fronteira da Faixa de Gaza com Israel 28/09/2018 REUTERS/Mohammed Salem

GAZA (Reuters) - Soldados israelenses mataram a tiros sete palestinos, incluindo dois meninos, que estavam entre milhares de pessoas na fronteira da Faixa de Gaza nesta sexta-feira como parte de protestos semanais lançados há seis meses, informaram autoridades de saúde de Gaza.

As Forças Armadas de Israel disseram que suas tropas recorreram a disparos de arma fogo e a um ataque aéreo depois que explosivos e pedras foram atiradas contra eles e para evitar invasões pela cerca da fronteira do enclave islâmico controlado pelo Hamas.

Autoridades de saúde de Gaza disseram que 505 pessoas ficaram feridas, 89 delas por tiros, e que os mortos eram do sexo masculino, dois deles com 12 e 14 anos. As famílias dos meninos não puderam ser contactadas imediatamente para comentar.

Pelo menos 191 palestinos foram mortos desde o início dos protestos em Gaza, em 30 de março, para reivindicar direitos às terras perdidas para Israel na guerra de 1948.

O Hamas disse que o protesto de sexta-feira também marcou o 18º aniversário do lançamento da última revolta palestina contra Israel.

Um atirador de elite de Gaza matou um soldado israelense, e artefatos incendiários lançados ​​por palestinos usando pipas e balões de hélio provocaram incêndios que destruíram trechos de floresta e terras agrícolas em Israel.

(Reportagem de Saleh Salem)

