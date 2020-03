Terminal de aeroporto internacional de Tocumen na Cidade do Panamá 29/4/2019 REUTERS/Erick Marciscano

CIDADE DO PANAMÁ (Reuters) - O Panamá suspenderá por 30 dias todos os voos internacionais de passageiros a partir das 23h59 de domingo para conter a disseminação do coronavírus, disse nesta quinta-feira o presidente do país, Laurentino Cortizo.

Em uma postagem no Twitter, Cortizo disse que os voos de carga, humanitários e domésticos continuarão funcionando normalmente por enquanto.

(Reportagem de Elida Moreno)

