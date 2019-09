CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco convidou nesta quinta-feira líderes políticos, culturais e religiosos de todo o mundo para uma reunião no Vaticano no ano que vem para acertar um "Pacto Global sobre Educação" que prepare melhor os jovens para os desafios econômicos, ambientais e sociais.

O Vaticano disse que a reunião, intitulada "Reinventando a Aliança Global pela Educação", acontecerá no dia 14 de maio no Vaticano e será precedida por conferências temáticas.

Estas incluirão tópicos como a defesa dos direitos humanos e da paz, o diálogo interreligioso, a migração, a cooperação internacional, refugiados, justiça econômica e proteção ambiental.

Em uma mensagem de vídeo, Francisco disse esperar que "figuras públicas respeitadas de nosso mundo que estão preocupadas com o futuro dos jovens" respondam ao seu convite.

O Vaticano não detalhou quem seria convidado.

O encontro foi agendado para coincidir com o quinto aniversário da encíclica papal histórica "Laudato Si", que pediu a proteção do meio ambiente, o combate ao aquecimento global e a eliminação gradual do uso dos combustíveis fósseis.

As conferências preparatórias acontecerão entre este mês e abril. Uma será sediada por Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que o papa visitou em fevereiro. As outras ocorrerão na Itália e no Vaticano.

(Por Philip Pullella)

