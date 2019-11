Papa Francisco dá entrevista coletiva no avião papal na volta de uma viagem à Tailândia e ao Japão 26/11/2019 REUTERS/Remo Casilli/Pool

Por Philip Pullella

A BORDO DO AVIÃO PAPAL (Reuters) - O papa Francisco reconheceu nesta terça-feira que houve uma suposta corrupção no Vaticano com relação à compra de um prédio em Londres, mas que sua descoberta mostrou que os novos controles financeiros internos estão funcionando.

Falando aos repórteres a bordo do avião papal na volta de uma viagem à Tailândia e ao Japão, ele procurou assegurar os fiéis que contribuem para a Igreja que o Vaticano está fazendo todo o possível para garantir que seu dinheiro seja usado adequadamente.

"É a primeira vez no Vaticano em que a tampa da panela foi tirada de dentro, não de fora", disse Francisco em resposta a uma pergunta.

Ele se referia ao fato de que no passado a maioria dos escândalos financeiros do Vaticano foi revelada por pessoas de fora.

"Muitas vezes antes foi descoberto de fora, quando outros nos disseram 'olhem' e havia muita vergonha", disse, tocando a cabeça com a mão como alguém com dor de cabeça.

Os comentários do papa foram seus primeiros em público desde que a polícia do Vaticano fez uma operação em sua agência reguladora, a Autoridade de Informações Financeiras (AIF), e no Secretariado de Estado em meio à investigação de um investimento que este último fez em uma propriedade londrina.

Cinco funcionários do Vaticano foram suspensos após a operação do dia 1º de outubro, incluindo o diretor da AIF, Tommaso di Ruzza.

Domenico Giani, chefe de segurança do Vaticano e guarda-costas de Francisco, renunciou mais tarde devido ao vazamento de um documento relacionado à investigação, e o mandato de cinco anos do presidente da AIF, René Bruelhart, não foi renovado quando terminou na semana passada.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram