Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco e outros dois líderes religiosos fizeram nesta quarta-feira um apelo natalino para que os líderes do Sudão do Sul mantenham sua promessa de formar pelo menos um governo de transição nacional no começo de 2020.

A curta mensagem foi assinada pelo pontífice; pelo líder anglicano mundial, arcebispo Justin Welby; e pelo reverendo John Chalmers, ex-moderador da Igreja da Escócia.

O país, que é a nação formada mais recentemente no mundo, tem maioria cristã, e uma paz estável permitiria a visita do papa, algo que ele deseja fazer no próximo ano.

Na mensagem, os três líderes religiosos disseram que estão rezando por “um renovado compromisso no caminho da reconciliação e da fraternidade”.

No mês passado, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kir, e o ex-líder rebelde Riek Machar, adiaram a formação de um governo de unidade por 100 dias para depois do prazo final, que seria 12 de novembro, que já era uma extensão do prazo original, previsto para maio.

Eles concordaram em formar um governo transitório de unidade até o fim de fevereiro, caso não conseguissem superar todas as diferenças.

Os lideres religiosos disseram que pretendiam mostrar aos políticos “nossa proximidade espiritual, enquanto vocês lutam pela rápida implementação dos Acordos de Paz”.

A mensagem é extraordinária, pois, no dia do Natal, o papa geralmente concentra seus esforços de paz no sermão “Urbi et Orbi”.

(Reportagem de Philip Pullella)

(Camila Moreira)

