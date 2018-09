O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco excomungou o padre Fernando Karadima, de 88 anos, que está no centro do grande escândalo de abuso sexual na Igreja Católica no Chile, informou o Vaticano nesta sexta-feira.

Karadima foi considerado culpado em uma investigação do Vaticano em 2011 de abusar de adolescentes por muitos anos. Ele recebeu à época ordem para viver uma vida de oração e penitência, mas não fora excomungado.

Sete bispos chilenos renunciaram desde junho, após uma investigação sobre um suposto encobrimento das ações de Karadima.

O padre Karadima, que sempre negou as acusações, escapou da Justiça civil por conta da prescrição dos crimes.

Um comunicado em espanhol do Vaticano chamou a decisão de excomungar Karadima de "excepcional", e disse que o papa agiu "pelo bem da Igreja".

Segundo o documento, Francisco assinou um decreto de excomunhão, tecnicamente conhecido como "redução ao estado laical", na quinta-feira, e Karadima, que muitos acreditam estar morando em uma casa de repouso na capital chilena, foi notificado nesta sexta-feira.

(Por Philip Pullella)

