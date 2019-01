Papa lamenta desunião do mundo e pede unidade em torno da diversidade

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco, em primeira mensagem de Ano Novo transmitida nesta terça-feira, lamentou a falta de união ao redor do mundo e fez um alerta contra a busca por lucro que beneficia apenas alguns.

"Quanta dispersão e solidão existe ao nosso redor. O mundo está completamente conectado, mas parece cada vez mais desunido", disse o papa durante tradicional missa de Ano Novo na basílica de São Pedro.

Em sua homilia, o papa disse que um mundo que olha para o futuro, enquanto se esquece de ter um "olhar materno", é míope.

"Pode aumentar os lucros e não mais ver os outros como crianças. Fará dinheiro, mas não para todos. Vamos morar todos na mesma casa, mas não como irmãos e irmãs", disse o papa.

As palavras do papa ocorrem depois de um 2018 turbulento para o papa, cuja igreja foi atingida por escândalos sexuais ao redor do mundo.

O senso de crise foi ressaltado na segunda-feira, quando o porta-voz do Vaticano e seu vice renunciaram abruptamente, após desentendimentos sobre a estratégia de comunicação.

O papa Francisco não fez referência sobre as renúncias, mas pediu para os católicos romanos continuarem juntos à igreja: "A unidade vale mais que a diversidade."

Ele também alertou que a Igreja Católica arrisca-se a se tornar um "lindo museu do passado" se as pessoas perderem o "deslumbramento da fé".

