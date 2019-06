CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco manifestou grande tristeza em ver uma foto de um homem de El Salvador e de sua filha de pouco menos de 2 anos mortos, de bruços, no Rio Grande, depois de tentarem atravessar o rio na fronteira do México com os Estados Unidos, disse o Vaticano nesta quarta-feira.

A foto de Óscar Alberto Martínez Ramírez e de sua filha Valeria se tornou viral nas redes sociais nos EUA e gerou renovado debate sobre a difícil situação de refugiados e imigrantes oriundos da América Central.

"Com imensa tristeza, o Santo Padre viu as imagens do pai e de sua filha bebê que se afogaram no Rio Grande", disse o porta-voz do Vaticano, Alessandro Gisotti.

"O papa está profundamente entristecido com a morte deles e está rezando por eles e por todos os imigrantes que perderam suas vidas na tentativa de fugir da guerra e da miséria."

O jornal The New York Times classificou a foto como "retrato do desespero" e disse que a imagem pode galvanizar atenção similar à obtida pela foto do menino sírio refugiado Alan Kurdi, que se afogou no Mediterrâneo e cujo corpo foi levado a uma praia turca em 2015.

O jornal do Vaticano L'Osservatore Romano colocou a foto em sua primeira página.

Francisco, que nasceu na Argentina depois de sua família emigrar da Itália, tem feito da defesa dos imigrantes e refugiados um pilar de seu pontificado e tem constantemente entrado em confronto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa de sua política de imigração.

(Reportagem de Philip Pullella)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram