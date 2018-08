O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 13:28 21. Agosto 2018 - 13:28

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco vai se encontrar com vítimas de abuso sexual de clérigos durante visita à Irlanda no fim de semana, informou o Vaticano nesta terça-feira.

O porta-voz Greg Burke disse a repórteres em entrevista sobre a viagem de Francisco que caberá às vítimas decidir se vão querer falar sobre o encontro com o papa depois que a reunião ocorrer.

Esse é um procedimento normal quando o papa se encontra com vítimas de abusos de clérigos durante suas viagens.

O principal objetivo da viagem à Irlanda é participar do encerramento de uma reunião católica internacional de uma semana sobre o tema da família que acontece a cada três anos em uma cidade diferente.

Burke disse que a viagem continuará focada na família, mas que o papa terá muitas oportunidades de falar sobre abuso sexual enquanto estiver na Irlanda, um dos vários países que ainda se recuperam de escândalos de abuso que prejudicaram o prestígio e a credibilidade da Igreja Católica.

Na segunda-feira, Francisco escreveu uma carta sem precedentes a todos os católicos do mundo, pedindo a cada um deles que ajude a erradicar "esta cultura da morte" e prometendo que não haveria mais acobertamentos.

(Reportagem de Philip Pullella)

