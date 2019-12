JERUSALÉM (Reuters) - Ao longo dos muros antigos da Cidade Velha de Jerusalém, um homem vestido de Papai Noel tenta despertar a alegria das festas de fim de ano de cima de um camelo oferecendo árvores de Natal aos moradores.

O homem por trás da barba é Issa Kassissieh, um cristão palestino que nos últimos anos distribuiu tanto o espírito natalino como árvores fornecidas pela municipalidade em uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos.

Sua missão, ele diz, é "levar alegria, amor e paz à Terra Santa".

Neste ano, como sempre, estas qualidades são muito necessárias.

Oito quilômetros mais adiante na estrada da Cisjordânia sob ocupação israelense, do outro lado de uma imponente barreira de concreto dos militares de Israel, está o centro do relato bíblico do nascimento de Jesus, a cidade palestina de Belém.

A cidade está desfrutando de seu melhor ano turístico em duas décadas, já que peregrinos estrangeiros em grande número estão aproveitando uma calmaria relativa na tensão israelo-palestina.

Mas neste Natal, as autoridades israelenses proibiram os cerca de mil cristãos que moram na Faixa de Gaza palestina de visitarem Belém ou Jerusalém, citando razões de segurança.

(Por Dedi Hayun)

