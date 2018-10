O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

MILÃO (Reuters) - Os líderes dos partidos da coalizão governista da Itália se reuniram neste sábado para consertar uma discussão sobre uma disputa de anistia fiscal que ameaçou minar o governo anti-establishment.

A coalizão incluiu a anistia entre as medidas para financiar promessas eleitorais dispendiosas, que devem elevar drasticamente o déficit orçamentário para 2,4 por cento da produção doméstica no ano que vem, desrespeitando as regras da União Europeia que exigem progresso constante em direção a um orçamento equilibrado.

Mas a extrema-direita Liga e o Movimento 5 Estrelas, anti-establishment, os dois partidos na coalizão, brigam por causa da ampliação da anistia para proteger os criminosos financeiros, incluindo lavadores de dinheiro.

O líder de cinco estrelas, Luigi Di Maio, acusou a Liga de enganar seu parceiro de coalizão, ampliando secretamente o escopo da anistia na versão final do orçamento de 2019.

O líder da liga e vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini, ofereceu um ramo de oliveira para seus parceiros de coalizão na sexta-feira, dizendo que ele estava pronto para mudar as partes contestadas da anistia.

Falando no sábado antes de ir a Roma para uma reunião de coalizão, Salvini disse que não iria "questionar o governo sobre uma minúscula legislação que o 5-Star mudou de ideia".

(Por Valentina Za)

