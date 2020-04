Entrada do Museu de Orsay, em Paris 7/4/2020 REUTERS/Gonzalo Fuentes

PARIS (Reuters) - As autoridades francesas endureceram as medidas de isolamento na capital, nesta terça-feira, ao proibirem os parisienses de praticar atividades esportivas ao ar livre entre 10h e 19h na tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus.

A medida veio depois de muitos políticos e médicos franceses expressarem consternação com o fato de que ainda são vistas pessoas correndo ou se reunindo perto de mercados nas ruas de Paris, apesar das ordens do governo para ficarem o maior tempo possível em casa.

A polícia e departamentos da prefeitura da cidade disseram em um comunicado conjunto que, a partir de quarta-feira, esportes ao ar livre não serão mais permitidos em horários diurnos convencionais. Aqueles que quiserem praticar corridas terão que fazê-lo entre as 19h e 10h.

A França determinou o confinamento de moradores em casa a partir de 17 de março para frear a proliferação do vírus. As medidas foram prorrogadas até 15 de abril e provavelmente serão renovadas.

O número de mortes do coronavírus no país estava em 8.911 em 6 de abril.

(Por Sudip Kar-Gupta)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram