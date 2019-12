AMSTERDÃ (Reuters) - O parlamentar holandês Geert Wilders disse neste domingo ter encerrado uma competição de caricaturas do profeta Maomé, poucas horas depois de ter dado partida ao torneio.

Em um tuíte publicado na manhã deste domingo, Wilders disse que a atenção internacional provocada pela competição já lhe havia permitido levantar a bandeira da liberdade de expressão.

“Missão cumprida. Fim do torneio”, escreveu ele sobre uma imagem que disse ser Do desenho vencedor, que mostra um homem barbado com aparência raivosa.

Imagens do profeta Maomé são proibidas pela tradição do Islã. Caricaturas do tipo são consideradas pela maior parte dos muçulmanos como bastante ofensivas.

Wilders cancelou competição similar em agosto do ano passado, depois de a polícia prender um homem que ameaçou matá-lo.

Na época, a notícia do torneio provocou grandes manifestações no Paquistão, e Wilders disse que o risco de violência contra pessoas inocentes era grande demais.

O Partido da Liberdade, de Wilders, é contrário ao Islã e o segundo maior do parlamento holandês, embora não integre o governo.

(Reportagem de Bart Meijer)

