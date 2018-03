O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Chanceler alemã, Angela Merkel, durante cerimônia de posse no Parlamento, em Berlim 14/03/2018 REUTERS/Kai Pfaffenbach

Por Paul Carrel

BERLIM (Reuters) - Parlamentares alemães reelegeram, nesta quarta-feira, Angela Merkel como chanceler para um quarto e provavelmente último mandato, que promete ser o mais desafiador até agora, à medida que a conservadora assume a liderança de uma frágil coalizão com seu posicionamento pessoal enfraquecido.

Merkel foi reeleita por 364 contra 315 votos, com nove abstenções, em um início modesto, uma vez que a coalizão de seus conservadores com o Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, detém 399 votos na câmara baixa do Parlamento.

"Eu aceito a votação", disse Merkel, de 63 anos, a parlamentares.

No poder desde 2005, Merkel tem dominado o cenário político da Alemanha e conduzido a União Europeia através de crises econômicas. Entretanto, sua autoridade foi abalada por sua decisão, em 2015, de comprometer a Alemanha a uma política de portas abertas para a imigração, que resultou na entrada de mais de 1 milhão de pessoas no país.

Agora, ela precisa conciliar demandas internas concorrentes de sua aliança conservadora, composta pelos partidos CDU e CSU, e do SPD, no momento em que a Alemanha está envolvida em um impasse comercial com os Estados Unidos.

"É um bom começo para a Alemanha ter um governo estável... após tantos meses, agora há um grande incentivo para trabalhar com energia", disse a ministra de Defesa, Ursula von der Leyen.

Merkel tomou posse no Parlamento nesta quarta-feira, após se encontrar com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Em seguida, ministros tomarão posse --quase seis meses depois da eleição nacional de setembro, na qual os dois membros da coalizão governista perderam apoio para a legenda de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

(Reportagem Madeline Chambers)

