12 de Setembro de 2018

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - Cerca de 50 parlamentares favoráveis ao Brexit que integram o governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, se encontraram para discutir como e quando podem derrubá-la do cargo, disse a BBC nesta quarta-feira.

Desde que sua aposta mal-sucedida de convocar uma eleição antecipada em junho de 2017 fez com que seu Partido Conservador perdesse a maioria parlamentar, May tem enfrentado persistentes desafios à sua liderança, o que tem enfraquecido sua posição à medida que tenta chegar a um acordo para a separação do Reino Unido da União Europeia.

Parlamentares do Grupo Europeu de Pesquisa (ERG), um braço do Partido Conservador que defende uma saída mais rígida da União Europeia, se encontraram na noite de terça-feira para discutir abertamente o futuro da primeira-ministra, segundo a emissora.

Parlamentares não especificados disseram no encontro: "todo mundo que eu conheço diz que ela tem que ir", "ela é um desastre" e "isso não pode continuar", de acordo a BBC.

Uma fonte citada pela BBC disse que "as pessoas sentem que a liderança está fora da realidade e perdeu a noção", mas outra disse que mudar a líder "é uma ideia estúpida agora".

