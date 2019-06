BERLIM (Reuters) - Uma pesquisa publicada neste sábado mostrou que o CDU, partido conservador da chanceler alemã, Angela Merkel, atingiu novo piso em sua taxa de preferência, refletindo uma crescente desilusão com a coalizão que governa o país.

São crescentes as desconfianças de que a aliança entre centro-direita e centro-esquerda possa durar até o fim do mandato, em 2021, devido às brigas entre os aliados sociais-democratas, do SPD. Muitos especialistas veem uma crescente possibilidade de haver eleições federais já no próximo ano.

A pesquisa Forsa colocou o bloco conservador com 24% da preferência, dois pontos a menos do que há uma semana.

Os sociais-democratas permanecem em seu pior patamar, com 12%, empatados com o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), uma semana depois de sua líder ter deixado o posto por causa de uma performance ruim nas eleições regionais e europeias. Muitos sociais-democratas querem deixar o governo e reconstruir a oposição.

Os verdes, impulsionados por uma crescente preocupação na Europa com os efeitos das mudanças climáticas, que os ajudou nas eleições europeias, permaneceram como o partido mais popular do país, com 27% das preferências.

“Os verdes estão se beneficiando de uma maior mobilização dos eleitores, da autodestruição do SPD e das tentativas dos conservadores de vencer os verdes no tema da proteção climática”, disse o chefe da Forsa, Manfred Guellner.

Se a coalizão de Merkel cair, a Alemanha pode ter de passar por eleições gerais, um governo de minoria ou uma aliança de três blocos. (Reportagem de Madeline Chambers)

((Tradução Redação São Paulo, 5511 56447759)) REUTERS ES

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram