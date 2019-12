BERLIM (Reuters) - A líder dos conservadores, da chanceler Angela Merkel, criticou tentativas dos Sociais-Democratas (SPD) de deslocar a coalizão governista à esquerda, acusando seus parceiros de pensarem em si mais do que na Alemanha.

Os dois partidos decidirão nas próximas semanas se a aliança de centro tem futuro, depois que o SPD escolheu uma dupla de líderes mais à esquerda, que exige novas políticas para o clima, investimentos e salário mínimo.

Annegret Kramp-Karrenbauer, protegida de Merkel e líder do conservador Partido Democrata Cristão (CDU), atacou o SPD por falhar em deixar claro seu compromisso com a coalizão, embora não tenha chegado a descartar todas as suas demandas.

"Assim como você não pode estar um pouco grávida, você não pode governar apenas um pouquinho", disse ao Bild am Sonntag, acrescentando que o CDU continua compromissado com o acordo de coalizão e que ela espera o mesmo do SPD.

"É ruim para a Alemanha se qualquer decisão depender dos sentimentos internos do SPD", disse.

"A coalizão é para o país, não uma terapia para os partidos governistas."

(Reportagem de Madeline Chambers)

