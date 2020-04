Chanceler alemã, Angela Merkel, durante briefing à impresa em Berlim 09/04/2020 Markus Schreiber/Pool via REUTERS

BERLIM (Reuters) - Os conservadores da União Democrata-Cristã (CDU) da chanceler alemã, Angela Merkel, provavelmente adiarão a eleição de uma nova liderança até dezembro devido ao coronavírus, disse a atual líder, Annegret Kramp-Karrenbauer, nesta terça-feira, segundo uma citação.

A nova liderança será a favorita para assumir como chanceler na próxima eleição federal, já que Merkel disse que não pleiteará um quinto mandato no comando da maior economia da Europa.

O partido já havia cancelado um congresso especial para escolher um líder em abril, e Kramp-Karrenbauer teria dito à agência de notícias DPA que parece cada vez mais provável que a decisão não ocorra até uma conferência de praxe em dezembro.

"Minha impressão é que, quanto mais nos aproximamos da pausa do verão com uma possível conferência especial do partido, menor será a necessidade de uma conferência que acontecerá só algumas semanas antes da normal", disse Kramp-Karrenbauer à DPA.

Até agora, os concorrentes são Friedrich Merz, ex-rival de Merkel popular com a direita da sigla, e Armin Laschet, premiê do Estado mais populoso da nação.

Norbert Roettgen, um especialista em política externa, é um azarão.

Kramp-Karrenbauer disse que os preparativos para a conferência de dezembro estão em andamento.

"Esperamos, claro, que a situação transcorra de tal maneira que possamos ter conferência de praxe do partido em dezembro em Stuttgart", disse ela à agência.

(Por Madeline Chambers)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram