Líder do Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte, Arlene Foster, em Bruxelas, Bélgica. 11/4/2019. REUTERS/Yves Herman

Por Graham Fahy e Conor Humphries

DUPLIN (Reuters) - O partido da Irlanda do Norte cujo apoio é crucial ao governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira que acredita que um acordo pode ser assegurado para uma saída ordenada da União Europeia caso uma flexibilidade seja mostrada pelas partes envolvidas.

Em discurso em Dublin, a líder do Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), Arlene Foster, afirmou que uma "readaptação" do acordo de paz de 1998 da Irlanda do Norte irá representar um importante passo à frente.

"Acreditamos que, com flexibilidade de todas as partes, podem ser encontradas soluções que não erguerão novas barreiras ao comércio com o Reino Unido, tampouco prejudicar a integridade do Mercado Comum da União Europeia".

A libra subiu em relação ao euro após a fala de Foster, atingindo 1,1330 euro, valor mais alto desde 3 de junho.

A oposição do maior partido da Irlanda do Norte ao chamado mecanismo "backstop", para garantir que não haja uma barreira física da Irlanda, membro da UE, após o Reino Unido deixar o bloco, se mostrou um grande obstáculo para alcançar um acordo de separação.

O apoio dos 10 membros do DUP no Parlamento pode se provar decisivo para assegurar maioria parlamentar em qualquer acordo alternativo, que será necessário para evitar um Brexit desordenado em 31 de outubro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram