O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Maio de 2018 11:25 18. Maio 2018 - 11:25

Líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio 07/05/2018 Palácio Presidencial Italiano/Divulgação via REUTERS

Por Gavin Jones e Steve Scherer

ROMA (Reuters) - Dois partidos antissistema da Itália assinaram um acordo para formar um governo de coalizão, prometendo aumentar os gastos públicos e colocando o país em rota de colisão com a União Europeia, apesar de terem suavizado algumas de suas propostas mais radicais.

O "contrato" entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas, os dois partidos que obtiveram mais assentos parlamentares nas eleições de 4 de março, ainda precisa ser aprovado pelos membros das legendas em votações a serem concluídas até domingo.

O documento, assinado após dois meses de impasse político na terceira maior economia da zona do euro devido ao resultado inconclusivo da eleição, pede cortes de bilhões de euros em impostos, maiores gastos em assistência social para os pobres e um recuo em reformas previdenciárias.

O acordo final deixou de fora uma proposta que representaria o desafio mais direto às regras fiscais da União Europeia, e buscou assegurar aos investidores que o plano de governo não inclui quaisquer planos para abandonar o euro.

Um rascunho anterior do acordo, visto pela Reuters, pedia que a UE criasse espaço fiscal para a Itália ajustando a fórmula usada para calcular o ônus da dívida do país, que as regras do bloco dizem que deve ser reduzida.

(Reportagem adicional de Stephen Jewkes)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português