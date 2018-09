O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Setembro de 2018 22:55

(Reuters) - Todos os passageiros e tripulantes de dois voos da American Airlines com destino ao aeroporto internacional da Filadélfia nos Estados Unidos foram levados para exames médicos nesta quinta-feira, após 12 pessoas se sentirem mal com sintomas parecidos com os da gripe, disse uma porta-voz do aeroporto.

Um total de 250 pessoas passava por avaliações médicas como precaução e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) foram notificados, disse a porta-voz do aeroporto, Diane Gerace.

Os dois voos haviam aterrissado no aeroporto da Filadélfia na tarde desta quinta-feira, um vindo de Paris e outro de Munique, disse Gerace.

Representantes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e da American Airlines não puderam ser imediatamente contatados para comentários.

Os sintomas relatados aconteceram um dia após pelo menos 19 pessoas a bordo de um voo da Emirates de Nova York a Dubai terem enfermidades confirmadas quando o avião desembarcou no aeroporto internacional John F. Kennedy.

Gerace disse que outros voos ou operações do aeroporto não foram afetados.

(Reportagem de Dan Whitcomb)

