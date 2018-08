O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

20 de Agosto de 2018

ROMA (Reuters) - Pelo menos oito pessoas morreram no sul da Itália nesta segunda-feira quando o nível da água de corredeiras em uma fenda montanhosa profunda subiu repentinamente após chuvas fortes, disseram autoridades.

O departamento nacional de proteção civil afirmou que 18 pessoas foram resgatadas e seis se machucaram com o fluxo de água na região da Calábria.

Não há ainda definição sobre o número de pessoas desaparecidas, porque nem todas que entram nas corredeiras são acompanhadas de guias oficiais registrados.

Alguns pontos do rio Raganello, que é parte do Parque Nacional Pollino, estão no fundo de um desfiladeiro estreito de um quilômetro de profundidade na montanha. Equipes de resgate usaram cordas para descer na parede da montanha e acessar as áreas.

Imagens da televisão local mostraram os esquadrões de resgate saindo da cidade próxima, Civita, para chegar à fenda, uma popular atração turística no verão.

Os feridos mais seriamente foram levados de helicóptero para hospitais da capital da província, Cosenza.

(Reportagem por Philip Pullella)

