NOVA YORK (Reuters) - Pelo menos seis pessoas morreram, incluindo dois suspeitos dos disparos e um policial, em um tiroteio em uma mercearia de New Jersey, na tarde de terça-feira, provocando um bloqueio de segurança na área, disseram autoridades e a mídia local.

Cinco pessoas --três vítimas civis e os dois suspeitos-- foram declaradas mortas dentro da loja e um detetive da polícia também morreu em uma troca de tiros em que centenas de tiros foram disparados, disse o chefe de polícia Michael Kelly.

Ele disse acreditar que os mortos foram todos atingidos por tiros dos suspeitos, que chegaram ao local em um caminhão e mantiveram a polícia à distância em torno da loja por horas em um impasse.

"O movimento deles foi rápido e contínuo por quatro horas nessa área", disse o chefe de polícia.

A mídia local informou que o tiroteio aconteceu no supermercado JC Kosher ou próximo a ele, embora a polícia tenha dito que não havia evidências imediatas de que o derramamento de sangue estivesse relacionado a terrorismo.

Mais dois policiais e um civil ficaram feridos no tiroteio, mas estavam em condições estáveis, segundo publicação da Promotoria do Condado de Hudson no Twitter.

(Por Maria Caspani)

