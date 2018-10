O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Outubro de 2018 16:07 13. Outubro 2018 - 16:07

Por Gopal Sharma

KATMANDU (Reuters) - Pelo menos sete alpinistas morreram depois de acamparem no topo do Himalaia, no oeste do Nepal, atingidos por uma tempestade, disse a polícia neste sábado, no maior desastre de alpinismo do país em dois anos.

O oficial de polícia Bir Bahadur Budhamagar disse que os aldeões que chegaram neste sábado no acampamento base de Mount Gurja, cume de 7.913 metros, encontraram sete corpos nas encostas da montanha. Nove alpinistas foram reportados como desaparecidos.

“Os corpos não foram identificados. Pela cor de pele, quatro corpos devem ser de alpinistas coreanos, enquanto dois são do Nepal”, disse Budhamagar à Reuters, do distrito de Myagdi.

“Não está claro se o sétimo corpo encontrado é de um coreano ou de um nepalês”, afirmou.

A remota área é de difícil acesso a pé, acrescentou Budhamagar, e os locais ainda estão procurando os outros dois alpinistas que estão desaparecidos desde a tempestade.

O oficial do Ministério do Turismo Rameshwar Niraula disse que pilotos do helicóptero de resgate também avistaram os corpos, mas não conseguiram pousar por causa das más condições climáticas.

“Socorristas tentarão recuperar os corpos no domingo”, disse Niraula.

Wangchu Sherpa, chefe da agência Trekking Camp Nepal, que forneceu apoio local para a equipe sul-coreana, disse que o acampamento foi destruído, citando relatos dos pilotos do helicóptero de resgate que foi enviado para encontrar o grupo.

A área fica a aproximadamente 216 quilômetros da capital do Nepal, Katmandu.

O Nepal abriga oito das 14 maiores montanhas do mundo, incluindo o Monte Evereste, e a temporada de alpinismo de outono está no seu auge. Recursos gastos por alpinistas estrangeiros representam uma grande fonte de renda para a nação.

