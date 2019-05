OTTAWA (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse nesta quinta-feira que o governo dos EUA e o Canadá devem trabalhar juntos para responsabilizar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e expor a influência de Cuba.

"Nós devemos continuar a trabalhar juntos em responsabilizar Maduro por suas ações --para expor a influência maligna de Cuba-- e estar ao lado do povo venezuelano até que a liberdade e a democracia sejam restauradas", disse Pence a repórteres após se reunir com o premiê canadense, Justin Trudeau, em Ottawa.

Trudeau fez contato com Cuba, um antigo aliado da Venezuela, por meio do Grupo de Lima, um bloco de países latino-americanos que busca uma resolução pacífica para o impasse venezuelano.

"Cuba pode potencialmente desempenhar um papel muito importante no bem-estar e estabilidade futura da Venezuela", disse Trudeau.

O líder da oposição venezuelana Juan Guaidó prometeu seguir pressionando com protestos de rua depois que conversas com autoridades do governo mediadas pela Noruega terminaram na quarta-feira sem progresso em direção a resolver a prolongada crise política no país sul-americano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor um "total e completo embargo" sobre Cuba se o país não encerrar imediatamente seu apoio militar a Maduro, uma acusação que Havana nega.

Os EUA já endureceram um embargo de décadas sobre Cuba para pressionar o governo, incluindo permitir processos por propriedades confiscadas durante a revolução de 1959.

(Por Steve Scherer e Roberta Rampton)

