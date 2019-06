Pence, em evento no Pentágono, Arlington 17/1/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que as negociações entre o país e o México continuam nesta quinta-feira e reiterou a declaração do presidente Donald Trump de que o vizinho latino precisar se empenhar mais para coibir a imigração na fronteira entre ambas nações.

As negociações serão retomadas pelo Departamento de Estado dos EUA, disse Pence a repórteres, acrescentando que as discussões entre as autoridades norte-americanas e mexicanas na quarta-feira foram positivas.

(Por Susan Heavey e Makini Brice)

