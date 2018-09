O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

LYON, França (Reuters) - O aeroporto de Lyon, na França, suspendeu voos nesta segunda-feira, quando um motorista sendo perseguido pela polícia bateu com seu carro no prédio de um terminal e avançou para a pista de decolagem.

Mais de uma dezena de carros de polícia e um helicóptero perseguiam o fugitivo em uma estrada, antes do carro ultrapassar as barreiras de segurança do aeroporto internacional de Lyon-Saint-Exupéry.

"Perseguido pela polícia, ele bateu no Terminal 1, antes de chegar à área da pista", disse a prefeitura em comunicado.

O carro atravessou a pista de decolagem e o motorista tentou fugir a pé, mas foi cercado por policiais e preso.

A motivação do motorista, cuja identidade não foi divulgada, não é clara, disse fonte.

(Reportagem de Emmanuel Jarry, em Paris, e Catherine Lagrange, em Lyon)

