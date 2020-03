LIMA (Reuters) - O presidente de Peru, Martín Vizcarra, anunciou nesta quinta-feira que vai estender o estado de emergência e o toque de recolher noturno até 12 de abril para conter o avanço do coronavírus no país, que já registra 580 casos confirmados da doença.

Vizcarra anunciou uma série de medidas para aliviara situação econômica dos cidadãos, como a liberação de uma quantidade limitada de um fundo para desemprego e o congelamento dos pagamentos em abril ao sistema privado de pensões.

O presidente disse que a decisão de ampliar a emergênciafoi tomada depois de uma avaliação com um conselho de especialistas em saúde e segurança, e com todos os governos regionais do país.

"Tomamos esta medida precisamente para colocar um freio napropagação do coronavírus e vemos que a curva da evoluçãoda doença está respondendo aos parâmetros que tínhamos estimado", afirmou Vizcarra em entrevista à imprensa.

"Mas também vemos que é necessário intensificar nosso esforço para que o cumprimento do objetivo que nos propusemos seja em benefício de toda a população", acrescentou.

O governo do Peru decretou estado de emergência no dia 16 de março e logo depois o toque de recolher noturno com a atuação das Forças Armadas e da polícia, o que não havia sido implementado desde o fim do século passado, quando o Peru combatia insurgentes de esquerda.

Vizcarra afirmou que durante a emergência apenas seguirão em operação atividades essenciais como produção e venda de alimentos, serviços públicos, bancos e farmácias.

Nove pessoas morreram no Peru vítimas do coronavírus, entreelas um mexicano, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

(Reportagem de Marco Aquino e María Cervantes)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram