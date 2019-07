LIMA (Reuters) - O Peru convidou China, Rússia, Cuba, Bolívia, Turquia e dezenas de outros países para irem a Lima, em 6 de agosto, para discussões sobre a crise política na Venezuela, disse nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores peruano.

Nestor Popolizio afirmou que a ideia é reunir países que estão, de certa forma, conectados à crise na Venezuela, com a expectativa de encorajar o diálogo e construir apoio a novas eleições.

Popolizio acrescentou que representantes do governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e da oposição do país não foram convidados. "Não queremos polarizar o encontro", disse Popolizio em entrevista coletiva.

(Por Marco Aquino)

