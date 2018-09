O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Setembro de 2018 13:05 21. Setembro 2018 - 13:05

Primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, chega para foto com líderes da União Europeia em Salzburgo, na Áustria 20/09/2018 REUTERS/Lisi Niesner

Por Guy Faulconbridge

LONDRES (Reuters) - As propostas da premiê britânica, Theresa May, para o Brexit foram declaradas mortas pela mídia do Reino Unido nesta sexta-feira, depois do que viram como uma humilhação de May durante cúpula informal com líderes da União Europeia em Salzburgo.

Após jantar na cidade austríaca, líderes da UE disseram que trabalharão para chegar a um acordo do Brexit no próximo mês, mas rejeitaram a proposta de May.

Para a mídia britânica, a mensagem foi clara.

"Seu Brexit está quebrado", disse o jornal Daily Mirror.

Outros jornais britânicos usaram uma foto da Reuters em suas primeiras páginas mostrando a premiê, vestindo um casaco vermelho, aparentemente isolada de um grupo de líderes da União Europeia.

"May humilhada", disse o jornal Guardian. "Humilhação para May", disse a manchete do Times.

"Fim das esperanças de May em Salzburgo à medida que líderes da UE rejeitam acordo de Chequers", escreveu o Financial Times, que tem defendido fortemente a filiação do Reino Unido à União Europeia. A BBC disse: "Rejeição constrangedora para premiê em Salzburgo".

As manchetes negativas indicam o tamanho da divergência entre Londres e os outros 27 países membros da UE sobre o futuro do Brexit.

O Sun foi mais longe: "Ratos sujos da UE - mafiosos europeus emboscam May", disse, ao lado de uma caricatura do presidente francês, Emmanuel Macron, e do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, como gângsteres armados.

Macron disse que as propostas de May, conhecidas como Chequers em referência a casa de campo onde foram aprovadas pelo gabinete britânico em julho, são "inaceitáveis".

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, tentou acalmar a situação, mas pediu ação, comparando o Reino Unido e a União Europeia a dois porcos-espinhos apaixonados.

"Quando dois porcos-espinhos se abraçam, é preciso ter cuidado para não haver arranhões", disse a jornais austríacos.

O Reino Unido deve se desligar do bloco no dia 29 de março, mas pouco está definido. Até agora não há um acordo de saída completo e alguns parlamentares prometeram votar contra um possível acordo do Brexit.

