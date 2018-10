O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Outubro de 2018 14:48 21. Outubro 2018 - 14:48

Foto de arquivo de ex-líder soviético Mikhail Gorbachev (esq) com ex-presidente dos EUA Ronald Reagan. Genebra, 19 de novembro de 1985 REUTERS/Denis Paquin

MOSCOU (Reuters) - O ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, co-signatário do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF), afirmou neste domingo que o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o país do acordo é um erro, publicou a agência de notícias Interfax.

"Sob nenhuma circunstância deveríamos rasgar antigos acordos de desarmamento...Eles em Washington realmente não entendem para onde isso pode levar?", disse Gorbachev segundo a Interfax.

"Sair do INF é um erro."

(Por Christian Lowe)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português