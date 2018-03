O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica foi acionada para analisar um pacote suspeito no Parlamento nesta terça-feira, no segundo incidente do tipo em dois dias.

"Agentes especializados foram chamados e o pacote será analisado", disse a polícia em comunicado, acrescentando que não há relatos de feridos.

Na segunda-feira, uma substância reportada como suspeita foi em seguida considerada não perigosa, embora duas pessoas tenham sido hospitalizadas por precaução.

(Reportagem de William James)

