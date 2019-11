Viaturas da polícia e caminhão são vistos na London Bridge após disparos em imagem obtida de um vídeo nas mídias sociais 29/11/2019 LUKE POULTON via REUTERS

Por Peter Nicholls e Michael Holden

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica atirou em um homem na London Bridge, no centro da cidade, nesta sexta-feira, depois de um ataque com faca, disse uma fonte de segurança à Reuters.

Vídeos e fotografias publicados no Twitter mostraram vários carros da polícia e ônibus parados na ponte, além de um caminhão ocupando várias faixas.

Um vídeo de 14 segundos disponível no Twitter, filmado de um ponto alto do lado oposto da rua, mostra o que parecem ser três policiais se afastando de um homem deitado no chão.

Dois dos policiais apontam fuzis para o homem, que pode ser visto se movendo um pouco. A Reuters não pôde verificar de modo independente as imagens.

"A polícia foi chamada às 13h58 (horário local) para um incidente de facada nas proximidades da London Bridge", disse a polícia em comunicado. "Um homem foi detido pela polícia. Acreditamos que várias pessoas foram feridas."

Testemunhas disseram à imprensa britânica que a polícia chegou rapidamente ao local logo após os tiros serem ouvidos.

Um porta-voz da polícia disse que aparentemente alguém havia sido baleado.

A Sky News disse que um homem foi morto a tiros.

O serviço de ambulância declarou que foi chamado para o que descreveu como "incidente grave" na área.

A London Bridge foi palco de um ataque em junho de 2017, quando três militantes em uma van atropelaram pedestres e depois atacaram pessoas na área circundante, matando oito pessoas.

No início deste mês, o Reino Unido reduziu seu nível de ameaça nacional de terrorismo para "substancial" de "grave", o nível mais baixo desde 2014.

(Reportagem de Kate Holton e Andy Bruce)

