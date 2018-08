O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Agosto de 2018 17:37 15. Agosto 2018 - 17:37

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica devolveu nesta quarta-feira uma estátua de Buda do século 12 roubada na Índia há 57 anos.

A estátua de bronze com revestimento em prata foi uma das 14 roubadas em 1961 do sítio arqueológico do museu do Serviço Arqueológico da Índia em Nalanda.

A estátua foi entregue à Alta Comissão da Índia em Londres nesta quarta-feira, para coincidir com comemorações da independência do país.

O artefato passou por diversas mãos desde que foi roubado antes de ser identificado em uma feira em março de 2018.

"Esse caso foi um ótimo exemplo de cooperação entre autoridades da lei, comerciantes e pesquisadores", disse a detetive Sophie Hayes, da unidade de arte e antiguidades da Polícia Metropolitana de Londres.

"Precisamos aplaudir todos os envolvidos na identificação e devolução da estátua. Já que, desde o início, todos os envolvidos cooperaram completamente", acrescentou.

(Reportagem de Freddie Nielsen)

