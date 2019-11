LONDRES (Reuters) - A polícia britânica disse que agentes atiraram nesta sexta-feira em um homem em um incidente na London Bridge, em um caso que está sendo tratado, por precaução, como terrorismo, enquanto a Sky News noticiou que uma pessoa diferente foi morta.

"Nesta fase, as circunstâncias relacionadas ao incidente na London Bridge continuam incertas", afirmou a polícia no Twitter. "No entanto, como precaução, no momento estamos respondendo a este incidente como se fosse relacionado a terrorismo. Um homem foi baleado pela polícia."

Citando fontes não identificadas, a Sky noticiou que pelo menos uma pessoa que não era o agressor havia sido morta no incidente.

(Reportagem de Michael Holden)

