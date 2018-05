O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

18 de Maio de 2018

(Reuters) - A polícia do Estado norte-americano do Texas estava respondendo nesta sexta-feira a relatos de tiros em uma escola de ensino médio de Santa Fe, e autoridades locais disseram que o bairro do colégio estava em isolamento devido a um incidente envolvendo um atirador ativo.

Poucos detalhes estavam disponíveis de imediato. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Santa Fe, a cerca de 48 quilômetros a sudeste de Houston, disse que os policiais "ainda estão estabelecendo a cena".

Não ficou claro se alguém estava ferido.

O Departamento de Educação do Distrito de Santa Fe informou em um comunicado que iniciou um bloqueio da região após um incidente com tiros na escola, e disse que enviaria mais informações assim que estivessem disponíveis.

Uma imagem aérea do lado de fora da escola transmitida pela televisão local mostrou policiais escoltando filas de estudantes para fora do prédio e, em seguida, procurando por armas, enquanto muitos carros da polícia e pelo menos duas ambulâncias estavam no local.

A aluna Leila Butler disse à afiliada local da ABC que os alarmes de incêndio dispararam por volta das 7h45 (horário local), e os alunos deixaram suas salas de aula. Ela disse que alguns estudantes acreditam ter ouvido tiros, e que estava se abrigando com outros estudantes e professores perto do campus.

Outro estudante chamado apenas Nikki disse à ABC13: "Alguém entrou com uma espingarda e uma garota levou um tiro na perna".

Os relatos sobre um possível novo tiroteio em uma escola norte-americana ressaltam um debate nacional sobre controle de armas, que se intensificou depois que um agressor matou 17 alunos e funcionários em fevereiro em um colégio da Flórida.

(Reportagem de Gina Cherelus, em Nova York; Reportagem adicional de Peter Szekely)

