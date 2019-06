Por Rich McKay

(Reuters) - Agentes do Serviço de Delegados dos Estados Unidos mataram a tiros um jovem negro de Memphis, no Tennessee, durante uma tentativa de prisão, desencadeando choques com manifestantes que deixaram ao menos duas dezenas de policiais feridos de madrugada, disseram autoridades nesta quinta-feira.

O homem de 20 anos, identificado como Brandon Webber, era procurado por "múltiplos mandados de prisão por crime" e foi baleado pelos agentes em "reação à ameaça representada pelo indivíduo", disse o Serviço de Delegados em um comunicado.

Webber lançou seu veículo contra veículos dirigidos pelos agentes perto das 19h de quarta-feira no bairro de classe trabalhadora de Frayser, segundo o Escritório de Investigação do Tennessee. Webber portava uma arma não especificada ao sair de seu veículo, segundo o escritório.

Registros públicos mostram que Webber já havia sido preso por posse de maconha e apetrechos de drogas, por dirigir com uma habilitação vencida ou suspensa e por exposição inadequada de placas veiculares. Não ficou claro de imediato se ele já havia sido processado.

Webber era o mais velho de oito filhos, disse seu pai, Sonny Webber. Ele mesmo tinha dois filhos, um menino de 2 anos e uma menina recém-nascida, e esperava uma segunda filha para breve.

"Ele não era um sujeito ruim", disse seu pai à Reuters em uma entrevista breve por telefone. "Ele nem esteve vivo o tempo suficiente para ser um sujeito ruim."

