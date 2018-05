O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Golfista em campo do Trump National Dora Golf Club 05/03/2015 Jason Getz-USA TODAY Sports

(Reuters) - A polícia de Miami baleou um homem que havia efetuado disparos no saguão do Trump National Doral Golf Club, um resort de propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto gritava palavras de ordem sobre Trump, nesta sexta-feira, informou a polícia.

O homem pegou uma bandeira dos Estados Unidos que estava do lado de fora do clube, entrou no saguão e a colocou sobre o balcão, por volta de 1h30 da manhã. Ele então começou a atirar, e a polícia respondeu, disse o diretor da polícia de Miami-Dade, Juan Perez.

"Esse rapaz estava pronto para guerra. Ele estava esperando pela entrada dos nossos agentes, pronto para lutar", disse Perez em entrevista à rádio Wiod, de Miami.

O homem foi alvejado nas pernas pela polícia e levados sob custódia. Ele estava hospitalizado em estado estável.

Perez disse que o homem estava gritando palavras de ordem contra Trump, mas não tinha detalhes.

O Trump National Doral Golf Club, um clube de cerca de 323 hectares nos arredores de Miami, abriga quatro campos de golfe oficiais, incluindo o Blue Monster, usado para um evento da PGA Tour todos os anos.

Trump comprou a propriedade por 150 milhões de dólares em 2012.

(Por Brendan O'Brien, em Milwaukee)

