23 de Outubro de 2018

(Reuters) - Um pacote contendo o que parecia ser um dispositivo explosivo foi encontrado em uma caixa de correio do lado de fora da residência em Nova York do financista bilionário George Soros na segunda-feira, informou a polícia, que detonou o pacote.

Soros, um dos maiores doadores do mundo para grupos e causas progressistas, tornou-se uma figura de ódio para ativistas de direita nos Estados Unidos e no leste europeu e alvo de uma campanha hostil do governo nacionalista em sua terra natal, a Hungria.

Um funcionário da casa em Katonah, Nova York, abriu o pacote, descobrindo o que parecia ser um dispositivo explosivo. Soros não estava em casa, de acordo com o New York Times.

As autoridades foram contactadas por volta das 15h45 (horário local), informou a polícia em comunicado.

Técnicos de esquadrões de bombas detonaram o pacote em uma área arborizada próxima, disse a polícia ao jornal.

O FBI estava investigando o incidente, disse a polícia.

Um porta-voz do governo húngaro disse: "O assunto está sob a jurisdição das autoridades dos EUA. Afinal, o incidente ocorreu lá". Ele se recusou a comentar mais.

