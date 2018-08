O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Agosto de 2018 15:01 01. Agosto 2018 - 15:01

Apoiador do partido de oposição MDC durante protesto em Harare 01/08/2018 REUTERS/Siphiwe Sibeko

HARARE (Reuters) - A polícia do Zimbábue usou gás lacrimogêneo no centro de Harare nesta quarta-feira para dispersar partidários da legenda de oposição MDC que jogavam pedras nos policiais, de acordo com testemunhas da Reuters e imagens de televisão.

Mais cedo nesta quarta-feira, o líder do MDC, Nelson Chamisa, escreveu no Twitter que tinha ganhado o "voto popular" na eleição presidencial desta semana, que disputou contra o atual presidente, Emmerson Mnangagwa, do partido governista Zanu-PF, e acusou Mnangagwa de tentar manipular o resultado.

(Reportagem de MacDonald Dzirutwe)

