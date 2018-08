O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Agosto de 2018 14:09 20. Agosto 2018 - 14:09

MADRI (Reuters) - Um homem armado com uma faca se lançou contra um policial gritando "Alá é grande" em uma delegacia perto de Barcelona nesta segunda-feira, no que a polícia espanhola descreveu como um ato terrorista, e foi morto a tiros.

Segundo a polícia, o homem entrou na delegacia de Cornellà, na região da Catalunha, pouco antes das 4h da manhã, pedindo informações.

Em seguida, ele teria se lançado contra um policial segurando uma faca. O agressor, identificado apenas como morador de Cornellà, foi morto a tiros.

"De qualquer maneira que você veja isso, foi um ataque com faca contra um policial (por um homem que) gritou 'Alá é grande' e outras coisas que foram impossíveis de compreender", disse o chefe da polícia investigativa regional, Rafel Comas, em coletiva de imprensa.

"Por enquanto, estamos tratando isso como um ataque terrorista", acrescentou.

O agressor "queria se matar", disse a polícia em publicação no Twitter. Comas não confirmou reportagens da mídia espanhola que alegaram que o agressor seria um argelino de 29 anos, dizendo apenas que ele estava no país "há anos".

Não há evidências que liguem o ataque a qualquer célula terrorista, disse Comas, acrescentando que a Espanha manterá seu alerta de segurança no nível 4, um abaixo do nível máximo, que indica que um ataque é iminente.

Também nesta segunda-feira, três pessoas ficaram feridas quando um carro subiu em uma calçada na cidade de Casetas, no que uma porta-voz do governo disse posteriormente estar sendo tratado como um acidente.

As duas pessoas que estavam dentro do carro fugiram do local, mas foram detidas em seguida.

(Reportagem de Isla Binnie; Reportagem adicional de Rodrigo de Miguel e Carlos Ruano)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português