LONDRES (Reuters) - Ruas foram fechadas nesta quinta-feira no entorno do gabinete da primeira-ministra britânica, Theresa May, em Downing Street, enquanto a polícia investiga um item suspeito.

"Fechamento temporário de vias no entorno de Whitehall enquanto item suspeito é avaliado", disse a polícia britânica em um tuíte. "Especialistas estão agora presentes."

Um repórter da Reuters no local disse que a polícia estava direcionando turistas calmamente para ruas vizinhas.

(Reportagem de William James e Alistair Smout)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram