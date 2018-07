O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Julho de 2018 15:44 27. Julho 2018 - 15:44

JERUSALÉM (Reuters) - A polícia israelense entrou na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, o terceiro santuário mais sagrado do Islã, depois de um confronto violento com jovens mascarados do lado de fora, disseram autoridades muçulmanas no local.

Um porta-voz da polícia não confirmou imediatamente a rara entrada em um local que costuma ser palco de atritos entre israelenses e palestinos. A polícia disse mais cedo que pessoas suspeitas de arremessarem fogos de artifício e pedras estavam entrincheiradas no local.

(Por Dan Williams)

