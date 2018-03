O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Março de 2018 17:28 19. Março 2018 - 17:28

Por Jon Herskovitz

AUSTIN, Texas (Reuters) - Quatro bombas detonadas neste mês nas redondezas de Austin, capital do Estado norte-americano do Texas, com a mais recente deixando dois homens feridos no domingo, têm semelhanças que levam investigadores a acreditar que os incidentes são ações de um agressor em série, disse a polícia nesta segunda-feira.

A bomba de domingo pode ter sido acionada por um fio no chão, um design mais avançado do que o das explosões anteriores que foram provocadas quando vítimas pegaram pacotes deixados em suas portas. Esses pacotes deixaram dois mortos no início desse mês.

"Estamos claramente lidando com o que acreditamos ser, a esta altura, um agressor em série", disse o chefe de polícia de Austin, Brian Manley, em coletiva de imprensa. "Vimos semelhanças nos dispositivos que explodiram aqui na noite passada e nos outros três dispositivos."

Os homens, um de 22 e o outro de 23 anos, foram hospitalizados no domingo, mas não sofrem risco de vida, depois de encontrarem um dispositivo suspeito na beira de uma rua em um bairro residencial, segundo autoridades.

Agentes do FBI e do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos EUA foram ao local da explosão, disse o FBI no Twitter.

Investigadores estão tentando identificar a pessoa, ou pessoas, por trás das três bombas que explodiram em três bairros separados, matando dois homens negros e deixando uma mulher hispânica de 75 anos em estado grave.

O chefe de polícia de Austin disse que agentes também estão investigando as explosões como possíveis crimes de ódio.

(Reportagem adicional de Brendan O'Brien em Milwaukee e Jonathan Allen em Nova York)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.