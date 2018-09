O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

ISTAMBUL (Reuters) - A polícia turca deteve centenas de trabalhadores que protestavam contra as condições de trabalho nas obras do novo aeroporto de Istambul, um gigantesco projeto promovido pelo presidente Tayyip Erdogan com previsão de inauguração para o próximo mês, disse um líder sindical neste sábado.

O protesto ocorreu depois de um acidente de ônibus na sexta-feira em que 17 trabalhadores ficaram feridos, disse Ozgur Karabulut, gerente-geral do sindicato Dev Yapi-Is.

Milhares de trabalhadores juntaram-se à manifestação, que foi desmantelada por policiais que usaram gás lacrimogêneo, disse.

"Cerca de 30 policiais invadiram o acampamento, derrubaram as portas e prenderam cerca de 500 trabalhadores", afirmou Karabulut à Reuters por telefone. Ele disse que estava falando de uma delegacia local em busca da libertação dos trabalhadores.

O parlamentar de oposição Ali Bayar, do Partido Democrático do Povo (HDP), calculou em cerca de 400 o número de pessoas detidas.

O novo aeroporto, que a Turquia diz que se tornará o maior do mundo, é um dos projetos vitais de um boom de projetos de infraestrutura de 15 anos de Erdogan, que supervisionou a construção de pontes, portos e ferrovias que transformaram o país.

O aeroporto está programado para ser inaugurado no final de outubro, mas Karabulut disse que ainda há dúvidas, pois o trabalho restante levaria outros dois meses.

Os sindicatos há muito queixam-se das condições de trabalho e segurança no aeroporto, mas, sob o estado de emergência imposto após um fracassado golpe militar de 2016 e levantado apenas em julho, os direitos de greve ou protesto foram restringidos.

A operadora de aeroportos IGA disse que seu CEO, Kadri Samsunlu, havia se encontrado com representantes de sindicatos e estaria apurando as queixas.

