Este conteúdo foi publicado em 15 de Outubro de 2018 15:28 15. Outubro 2018 - 15:28

Imagem de câmara de segurança registra entrada de Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul em 2 de outubro 02/10/2018 Reuters TV/via Reuters

ISTAMBUL (Reuters) - Autoridades turcas têm uma gravação de áudio que indica que o jornalista saudita desaparecido Jamal Khashoggi foi morto dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, afirmaram uma autoridade e uma fonte de segurança da Turquia nesta segunda-feira.

"A polícia turca tem uma gravação de áudio que indica que Khashoggi foi morto no consulado saudita", disse a fonte de segurança à Reuters, sem fornecer detalhes adicionais.

A Arábia Saudita tem negado veementemente ter matado Khashoggi, um crítico das políticas do reino, e o Ministério do Interior saudita descreveu as acusações como "mentiras". Autoridades sauditas disseram que o jornalista deixou o consulado pouco depois de entrar.

Uma autoridade turca disse, no entanto, que evidências que mostram que Khashoggi foi morto estão sendo compartilhadas com outros países, incluindo a Arábia Saudita e os Estados Unidos.

Khashoggi, colunista do jornal Washington Post e morador dos Estados Unidos, não é visto desde que entrou no consulado no dia 2 de outubro para obter documentos para se casar. A noiva de Khashoggi disse que ele nunca deixou o prédio.

"As evidências têm sido enviadas a todos os lados muito claramente", disse a fonte de segurança. "Agora, estamos no estágio de coletar evidências concretas no consulado".

